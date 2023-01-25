TİP Genel Başkanı Baş: 'Bu ucube hükümet sisteminden bir an önce kurtulmalıyız'

TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Bu ucube hükümet sisteminden bir an önce kurtulmalıyız." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin seçime gittiğini, bugüne kadar "erken seçim bile geç kalmıştır, yapılması gereken hemen seçim kararı alınmasıdır" görüşünü dile getirdiklerini aktardı.

Bu sözlerinin arkasında olduklarını ifade eden Baş, "Ülkemize büyük zararlar verdiğini hepimizin yaşayarak gördüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu ucube hükümet sisteminden bir an önce kurtulmalıyız." diye konuştu.

Baş, Anayasa ve yasalara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "benim istediğim zamanda, benim kararımla, benim istediğim kanunlarla, benim istediğim partilerin ve adayların girebileceği sözde bir seçim yapacağım" dediğini savundu.

Sandıktan kaçmadıklarını ve seçimden korkmadıklarını ifade eden Baş, "Biz Erdoğan'ı yenmek istiyoruz. Erdoğan'ı hem sandığa hem tarihe gömmek istiyoruz. AK Parti için perdenin inme vakti geldi. Bu millet bir şey diyecekse 'yeter Erdoğan, yeter AKP' diyecektir. Yeten bir şey varsa o AKP'dir, Erdoğan'dır, o ucube saray sistemidir." değerlendirmesinde bulundu.