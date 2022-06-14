TİP Genel Başkanı Baş: 'Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücretin enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılması gerektiğini söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı yurtlarda 40 günde 3 intihar vakası, aynı yurtta kamuoyundan saklanan ve resmi verilere geçmemiş 10 intihar vakasının daha yaşandığı" iddialarını dile getirdi.

Yaşanan bir hırsızlık olayının ardından öğrencilerin talep etmesine rağmen yurda güvenlik kamerası takılmadığını ve Ankara'dan gelen bir Genel Müdür Yardımcısından kamera isteyen öğrencilere "Bakanlığın kamera alacak parası yok" denildiğini öne süren Baş, "Gençlik ve Spor Bakanı'na 'Kamera alacak paranız yok mu?' diye soruyoruz." dedi.

Aynı yurtta kalan bir öğrencinin "Dinci cemaatler KYK içinde çalışıyorlar. Zorla namaz kıldırma, Kur'an okutma gibi uygulamalar var" şeklindeki iddialarını dile getiren Baş, "Derhal TBMM çatısı altına bir araştırma komisyonu kurulmalı ve bu yurtlarda neler olduğu, öğrencilerin neler yaşadığı araştırılmalıdır." önerisinde bulundu.

"Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır." diyen Baş, "Madem memleket büyüyor, bu memleketin büyümesine en fazla katkı koyan alın teri döken insanlar. Bunların payını verin. En düşük emekli maaşları yeniden düzenlenmeli ve düzenlenecek olan asgari ücrete denk hale getirilmelidir. Özellikle 2000 sonrası emekli olan yurttaşlarımıza da intibak hakkı tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.