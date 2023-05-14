TİP, Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarıyla ilgili YSK'ya başvurdu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarıyla ilgili YSK'ya başvurarak, sandık kurulu mührünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölümüne iz yaptığı ve bu oyların akıbetinin ne olacağı konusunda karar alınmasını talep etti. YSK ise konuyla ilgili karar alınmasına gerek olmadığını belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından mühür basılması esnasında mühür izinin, pusulanın ön tarafında adaylardan birinin bölümüne yansıma olacak şekilde iz bıraktığı ve bu durumun özellikle Recep Tayyip Erdoğan bölümüne yansıdığının görüldüğü hususunda çok fazla soru sorulmuştur. Konuya ilişkin hızlı bir şekilde Türkiye İşçi Partisi adına YSK'ye başvuru yapılmış, YSK tarafından bu konuda karar alınmasına gerek olmadığı, bu durumun 135 sayılı genelgede açıkça düzenlendiği belirtilmiştir" açıklamasını yaptı.

TİP, cumhurbaşkanlığı oy pusulaları katlandığında sandık kurulu mührünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölümüne iz yaptığı ve bu oyların akıbetinin ne olacağı konusunda karar alınması için YSK'ya başvurdu. TİP'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından mühür basılması esnasında mühür izinin, pusulanın ön tarafında adaylardan birinin bölümüne yansıma olacak şekilde iz bıraktığı ve bu durumun özellikle Recep Tayyip Erdoğan bölümüne yansıdığının görüldüğü hususunda çok fazla soru sorulmuştur. Konuya ilişkin hızlı bir şekilde Türkiye İşçi Partisi adına YSK'ye başvuru yapılmış, YSK tarafından bu konuda karar alınmasına gerek olmadığı, bu durumun 135 sayılı genelgede açıkça düzenlendiği belirtilmiştir.

YSK'nin belirttiği 135 sayılı genelgenin 41/2-ç maddesi; Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz; oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi," hükmünü içermektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere; oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından basılan mührün ön tarafa mürekkep izi şeklinde yansımasından dolayı o adaya oy verilmiş olduğunun anlaşılamayacağı, diğer adaya vurulan mühür sonrasında bu yansıma izinden kaynaklı pusulanın geçersiz kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Oy pusulasının arkasına vurulan sandık kurulu mührü nedeniyle pusulanın ön yüzünde meydana gelen mühür yansıma izinin, o pusulanın geçersiz sayılmasına sebebiyet vermeyeceğini önemle duyurmak istiyoruz."