TİP, Can Atalay için Özgürlük Yürüyüşüne devam ediyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü"nü sürdürüyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, dokuzuncu günü Aladağ'da tarikat yurdundaki yangında hayatını kaybeden çocuklar için yürüdüklerini belirterek, "Adana dendiğinde Can Atalay ismiyle yan yana geldiğinde maalesef bizim aklımıza Aladağ'da yitirdiğimiz gencecik kardeşlerimiz, kız çocuklarımız geliyor. Biz bugün adımlarımızı tarikatların karanlığına teslim olmayacağımızı, ülkemizi yobazın karanlığına teslim etmeyeceğimizi göstermek için özgürlük için atıyoruz" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası kapsamında hapis cezasına mahkum edilen Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in mahkumiyetlerini onadı. TİP, Milletvekili Can Atalay'ın da bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Özgürlük Yürüyüşü, dokuzuncu gününde Adana İncirlik'ten Adana Merkez'e devam ediyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ aileleri adına Ali Köylü, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, EMEP GYK Üyesi Halil İmrek, TÖP, Halkevleri, KESK, Haber-Sen ve eski CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş eşlik ediyor.

Baş, yürüyüşün dokuzuncu gününde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BUGÜN ADIMLARIMIZI TARİKATLARIN KARANLIĞINA TESLİM OLMAYACAĞIMIZI GÖSTERMEK İÇİN ÖZGÜRLÜK İÇİN ATIYORUZ"

"Bu destekler, dayanışmalar sayesinde her gün, attığımız her adımda daha bir kararlı, inatçı kazanmaya yakın hissediyoruz kendimizi. Adana dendiğinde Can Atalay ismiyle yan yana geldiğinde maalesef bizim aklımıza Aladağ'da yitirdiğimiz gencecik kardeşlerimiz, kız çocuklarımız geliyor. Can Atalay dendiğinde bir tarikat yurdunda bilirkişi raporlarına göre net olarak ihmal nedeniyle, dolayısıyla bir cinayet sonucu hayatını kaybeden bu ülkenin yoksullaştırılmış, çaresizleştirilmiş evlatları geliyor. Aladağ dendiğinde bizim aklımıza, her ne yaparlarsa yapsınlar iktidar tarafından sırtları sıvanıp hayatlarına aynı şekilde devam eden tarikatlar ama bunun karşısına dikildiği için suçlanan insanlar geliyor. Ekmeği için aydınlık yarınları için mücadele eden tüm insanlarla bu yobazların karanlığına karşı sesimizi yükseltmek Türkiye'de özgürlük mücadelesinin en önemli adımlarından bir tanesidir. Biz bugün adımlarımızı tarikatların karanlığına teslim olmayacağımızı, ülkemizi yobazın karanlığına teslim etmeyeceğimizi göstermek için özgürlük için atıyoruz."

Aladağlı aileler adına Erkan Baş'ın söz verdiği Ali Köylü şunları söyledi:

"7 SENE DOLACAK DAHA HALEN EVLATLARIMIZIN KATİLLERİNİN KİM OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARMADILAR, HALEN DAHA ADALET GEZİYORUZ"

"Bizim avukatımız, bizi savunan Can Atalay için ve destek için buraya katılıyoruz. Bizim evlatlarımızı tarikatçılar, Süleymancılar katlettiler. Diri diri yaktılar bizim evlatlarımızı. Bize sen kimsin bile demediler, evlatlarımıza adalet gezdik, Ankara'ya, İstanbul'a gittik, Adana'ya geldik. Evlatlarımız için adalet gezdik ama bir türlü adalet bizi teselli etmedi. 7 sene dolacak daha halen evlatlarımızın katillerinin kim olduğunu ortaya çıkarmadılar, halen daha adalet geziyoruz."