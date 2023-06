TİP Ayancık İlçe Sözcüsü: Can Atalay serbest bırakılmalı

MUSTAFA USTA

Türkiye İşçi Partisi Ayancık İlçe Sözcüsü Murat Atabek, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

"BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİK VAR"

Murat Atabek, şöyle konuştu:

"Can Atalay, Gezi davası kapsamında hapse atıldı. Aslında Gezi davasından değil. Soma'nın, Ermenek'in hakkın yenen işçilerin, iş kazalarında öldürülen işçilerin, Aladağ'da yanan çocukların avukatıydı. Sırf bu yüzden onların sesinin daha fazla duyurulmaması için Can Atalay'a yapılan bir operasyon diye düşünüyorum. Can Atalay, halkın sesiydi. Halkın sesi olduğunu bir kez daha seçimlerde belli etti. Barış Atay'ın büyük özveride bulunarak yerini Can Atalay'a bırakıp, Can Atalay'ın milletvekili seçilmesini sağladık. Halkın iradesi burada tutuklu bırakılarak gasp edilmektedir. Burada bir karşı görüş, bir direniş şarttır. Mutlaka ve mutlaka Can Atalay, Anayasa'nın 83'üncü maddesine göre serbest bırakılmalıdır. Büyük bir haksızlık ve adaletsizlik var. Bu haksızlık ve adaletsizliklerin karşısında durmak da her sorumlu yurttaşın görevidir. Can Atalay'ın serbest bırakılıp halkın temsil edilmesini istiyoruz."