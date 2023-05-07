TİP Artvin Milletvekili Adayı Serkan Acar: 'Artvin'deki siyasi durum değişim olacakmış gibi geliyor'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Artvin Milletvekili Adayı Serkan Acar, doğup büyüdüğü Ardanuç'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor. Acar, 'Artvin'deki siyasi durum aslında yani sanki bir değişim olacakmış gibi geliyor bana. Milletvekili dağılımı için bir şey söyleyemem ama oldukça sürpriz sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Toplumdaki değişim isteğini Artvin'de de gözlemledim. Biz TİP olarak 'Bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy Türkiye İşçi Partisi'ne' kampanyamızı burada sürdürüyoruz ve olumlu tepkiler alıyoruz' dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Artvin Milletvekili Adayı Serkan Acar, doğup büyüdüğü Ardanuç'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor. Acar, "Artvin'deki siyasi durum aslında yani sanki bir değişim olacakmış gibi geliyor bana. Milletvekili dağılımı için bir şey söyleyemem ama oldukça sürpriz sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Toplumdaki değişim isteğini Artvin'de de gözlemledim. Biz TİP olarak 'Bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy Türkiye İşçi Partisi'ne' kampanyamızı burada sürdürüyoruz ve olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

TİP Artvin milletvekili adayı yönetmen Serkan Acar, seçim sürecine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Acar, şunları söyledi:

"TOPLUMDA BİR DEĞİŞİM UMUDU GÖRÜYORUM"

"Bugün Ardanuç'taydım ve ben Ardanuçluyum, Ardanuç'ta doğdum büyüdüm. İlkokuldan sonra İstanbul'a gittim. Türkiye İşçi Partisi'nin Artvin milletvekili adayı olarak tekrar memleketime döndüm. Genel olarak Türkiye'deki seçimlerin çok kritik ve önemli olduğunu düşünüyorum ve zaten bir hafta kaldı seçimlere. Özellikle bu saray iktidarının ortadan kaldırılması için herkeste ve toplumda bir değişim umudu görüyorum ve değişim istiyorlar. Özellikle gençler siyasal iktidardan çok bunalmış vaziyetteler ve mutlaka bir değişiklik istiyorlar ve bununda sokaktaki yansımalarını görüyoruz.

"BU SEÇİMDE ÖZELLİKLE TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ OLARAK İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Artvin özelinde de Artvin'deki siyasi durumu değerlendirmek gerekirse klasik olarak CHP ve AK Partinin birer milletvekili çıkardığı bir şehir, fakat bu seçimde özellikle Türkiye İşçi Partisi olarak iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü partimizin Türkiye'de yaratmış olduğu genel ilgi ve alakayı gözlemliyoruz. Artvin'in kendi içindeki sorunları, konuştuğumuzda en büyük sorunun madenlerle ve ormanlarla ilgili olduğunu gördük. Özellikle Ardanuç açısından üzerini çizmek istediğim bir konu var o da Ardanuç'taki ormanların yaklaşık yüzde 60'ına yakının yok edilmeyle karşı karşıya kaldığını düşünüyorum. Çocukken gezmiş olduğum köyleri ve yaylaları tekrar görme şansım oldu ve nerdeyse tüm ormanların kesilmiş olduğunu gördüm. Ne yazık ki bu konuda da siyasi partilerin olsun, sivil toplum örgütlerin olsun buna yeterince önem vermediğini düşünüyorum. Artvin'den milletvekili seçilsem de seçilmesem de bu süreçte Artvin'in doğasını, deresini ve toprağını korumak için mücadele sürdürenlerin yanında olacağımı belirtmek istiyorum.

Artvin'deki siyasal durum aslında, yani sanki bir değişim olacakmış gibi geliyor bana. Milletvekili dağılımı için bir şey söyleyemem ama oldukça sürpriz sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Toplumdaki değişim isteğinin Artvin'de de gözlemledim. Biz Türkiye işçi Partisi olarak "Bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy Türkiye İşçi Partisi'ne' kampanyasını burada sürdürüyoruz ve olumlu tepkiler alıyoruz."