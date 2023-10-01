TİP Arhavi İlçe Başkanı: Yargıtay Kararı Halk İradesine Karşı Bir Tehdittir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Arhavi İlçe Başkanı Osman Özşalap, Yargıtay'ın Gezi Davası kararlarını protesto etmek için yapılan açıklamada, kararın halk iradesine ve Hataylılara karşı bir tehdit olduğunu belirtti.

UĞUR İSTANBULLU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Arhavi İlçe Başkanı Osman Özşalap, "Yargıtay kararının TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ilgilendiren kısmı, halk iradesini gasp etmeye dönük bir başka hukuk katliamıdır. Anayasa Mahkemesi'nin Atalay hakkındaki başvuruya ilişkin görüşme takvimini açıkladığı gün Yargıtay tarafından verilen karar halk iradesine AYM' ye ve Hataylılara karşı açık bir tehdit, boyun eğdirme girişimidir" dedi.

TİP Arhavi İlçe Örgütü, Hatay Milletvekili Can Atalay için Hatay'dan Ankara'ya başlatılan yürüyüşe dikkat çekmek ve Yargıtay'ın Gezi Davası kararlarını protesto etmek için Hopa'da açıklama yaptı. Arhavi İlçe Başkanı Osman Özşalap, şunları söyledi:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin önceki gün Gezi Davası kapsamında verdiği kararlar Türkiye siyaset ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Osman Kavala'nın hükümeti cebren ve şiddete başvurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs; Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in ise teşebbüse yardım suçlamalarıyla aldıkları cezalar hem kanuni açıdan hem de Gezi'ye katılan milyonların ve halkın vicdanı bakımından yok hükmündedir. Saray yargısı karar ilamında yazdığı gibi millet adına değil halk düşmanları adına, Gezi'den korkanlar adına, özgürlüklerimize ve emeğimize savaş açanlar adına karar vermiştir. Gezi, Türkiye'nin bütün kentlerinde özgürlükleri için, doğa için, hakları için yürüyen, hükümeti istifaya davet eden milyonların eseri ve onurudur. Yargıyı siyasetin basit bir aleti haline getirenler şunu iyi bilsin. Halk yargılanmaz. Saray ve onun siyasi çıkarlarına alet olanlar er ya da geç işledikleri suçların bedelini öder.

"CAN ATALAY'I İLGİLENDİREN KISMI BİR HUKUK KATLİAMIDIR"

Yargıtay kararının Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'ı ilgilendiren kısmı, halk iradesini gasp etmeye dönük bir başka hukuk katliamıdır. Can Atalay, on binlerce Hataylının oylarıyla seçilmiş, ömrünü toplumsal davalara adamış bir hukuk ve mücadele insanıdır. Anayasa Mahkemesi'nin Atalay hakkındaki başvuruya ilişkin görüşme takvimini açıkladığı gün Yargıtay tarafından verilen karar halk iradesine AYM' ye ve Hataylılara karşı açık bir tehdit, boyun eğdirme girişimidir. Yaptığınızı görüyoruz ama geri adım atmayacağımızı ilan ediyoruz. Yargıtay kararıyla kesinleşen hüküm, Saray'ın halk düşmanlığıdır. Halk iradesini gasp etmeye çalışmak darbeciliğin en açık ispatıdır. Can Atalay ve Gezi Davası meselesi, ne bir avuç insanın, ne Hatay halkının ne de sadece TİP 'in konusudur. Mesele tüm Türkiye'ye, emekçilere, milyonlara aittir. Yargıtay kararının arkasındaki siyasi irade, milyonlara, Türkiye halkının demokratik tercihlerine saldırma cüreti gösterdiğini bilmelidir. Cezaevindeki siyasi tutsaklar, gazeteciler, kayyumlar ya da en basit demokratik haklarını kullanması engellenen emekçiler bu zorbalığın açık kanıtlarıdır. Bu saldırganlık ve zorbalık, yanıtını mücadelemizle alacaktır.

"ZORBALARA VE HALK DÜŞMANLARINA MEYDAN OKUYORUZ"

Zorbalara, halk düşmanlarına meydan okuyoruz. 1 Ekim'de Özgürlük Yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Herkes bilsin; bu yürüyüş yalnız TİP' in, yalnız TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yalnız yürüyüşe fiilen katılan kişilerin olmayacak. Hatay'dan Ankara'ya kadar, özgürlüklerimiz için, halkın demokratik iradesini ortaya koymak için, onurumuz olan Gezi için yürüyeceğiz. Ama yalnız bunlar için değil… Deprem suçları ve suçlularını ifşa etmek için, emekçilerin hakları için, kadınlar için, doğanın talanına dur demek için, gençler için, barış için, sanatçılar için, gazeteciler için, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına emeğin ve özgürlüklerin damga vurması için yürüyeceğiz. Yanımızda yüzler, binler, arkamızda milyonlar olarak yürüyeceğiz. İl il, ilçe ilçe, köy köy özgürlük ateşini büyütmek için yürüyeceğiz. Saray'ın korkusunu gerçek kılmak için, direnen tüm dostlarımızla, toplumsal mücadelenin tüm güçleriyle yürüyeceğiz ve kazanacağız. Halk kazanacak, Gezi kazanacak."