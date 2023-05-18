TİP Ankara İl Örgütü seçim çalışması sırasında polis müdahalesine uğradı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine yönelik Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Kızılay'da seçim çalışması yürütürken polis müdahalesine uğradıklarını duyurdu. TİP Ankara İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "En ufak bir güvenlik problemi, en ufak bir tatsızlık yokken polis, kalabalık bir caddede dehşet oluşturmayı göze alarak Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyasına hizmet etti" denildi.

TİP Ankara İl Örgütü, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine yönelik Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bu akşam Kızılay'da seçim çalışmaları yürütürken polis engeli ile karşılaştıklarını bildirdiler.

TİP Ankara İl Örgütü'nün Twitter hesabından bugün yapılan videolu paylaşımda şu not kaydedildi:

"Ankara Kızılay'da Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyen partililerimize polis saldırı gerçekleştirdi. Seçim çalışmalarımızı baltalamaya çalışan, Kolluk güçlerinin saldırısı sonrası, Ankara İl Binamız önünde basın açıklamamızı yaptık."

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KAMPANYASINA HİZMET ETTİ"

TİP Ankara İl Örgütü tarafından yayınlanan videoda ise şu açıklama yapıldı:

"Değerli yurttaşlar, kardeşler, dostlar, emeği ile geçinmeye çalışan yarınını emeğine borçlu olan, haysiyeti ile bu ülkede hayatını sürdürmeye çalışan Türkiye'nin kıymetli insanları, kıymetli omuzdaşlarımız; sizlere bugün sesimizi, Türkiye İşçi Partililerin Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplarken uğranılan haksız saldırıyı teşhir etmek için sesleniyoruz. Sesimizi size bunu anlatmak, bunun hukuksuzluğunu, haksızlığını, maksadını izah etmek için ulaştırıyoruz.

Bugün Türkiye İşçi Partililer, Yüksek Caddesi ve Karanfil Caddesi'nde Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyip; kime oy vermiş olursa olsun yurttaşlarımız ile sohbet edip, ikna etmeye gayret ederken kendini kanunun, bu ülkenin insanının vicdanının iradesinin üstünde gören bir grup polisin saldırısına uğradılar. Öyle ki bu saldırı yalnızca Türkiye İşçi Partililer ile kalmadı, araya girmeye çalışan, bu saldırıya mani olmaya çalışan yurttaşlara, vatandaşlara da yöneldi. Biz de buradan sesimizi yükselterek bu saldırının maksadını izah etmek istiyoruz. En ufak bir kanuni gerekçeye dayanmayan, YSK'nın lehimizde olan kararlarına atıf yapan, bir dakika olsun bizimle konuşmaya tenezzül etmeyen ve maksadının sadece saldırmak olan polis, bugün aslında görevini değil AKP'nin bir seçim çalışmasını ifa etmiştir. Kime oy vermiş olursa olsun tüm yurttaşlara sesleniyoruz. Biz bugün polis buraya gelene kadar Recep Tayyip Erdoğan'a, Sinan Oğan'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muharrem İnce'ye oy vermiş olan tüm yurttaşlarımız ile dostça sohbet ettik. Onlar bizi, biz de onları ikna etmeye çalıştık.

En ufak bir güvenlik problemi, en ufak bir tatsızlık yokken polis, kalabalık bir caddede dehşet oluşturmayı göze alarak, konuşmadan saldırarak görevini yaptı, Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyasına hizmet etti. Biz de tam olarak bu ülkede barış, huzur varken kendi çıkarı için saltanatı sürsün diye, sülalesini zengin etsin diye üzerimize saldıranların karanlığını neden bitirmek istediğimizi görmüş olduk."