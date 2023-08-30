TİP, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Büyük Taarruz'un ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde ülkemizi emperyalist işgalden kurtaran yoksul Anadolu halklarının mücadelesini selamlıyoruz. 30 Ağustos, içeride ve dışarıda emperyalistlere, iş birlikçilere, manda ve himaye sevdalılarına bu memleketin insanlarının asla boyun eğmeyeceğinin göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Büyük Taarruz'un ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde ülkemizi emperyalist işgalden kurtaran yoksul Anadolu halklarının mücadelesini selamlıyoruz. 30 Ağustos, içeride ve dışarıda emperyalistlere, iş birlikçilere, manda ve himaye sevdalılarına bu memleketin insanlarının asla boyun eğmeyeceğinin göstergesidir.

"HALKIMIZ, BUGÜN BİR KEZ DAHA KARANLIKTAN KURTULMANIN BİR YOLUNU MUTLAKA BULACAKTIR"

Halkımız, bugün bir kez daha karanlıktan kurtulmanın bir yolunu mutlaka bulacaktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ülkesi emekçilerin eseri olacaktır. Memleketin geleceği aydınlıktır, aydınlık kalacaktır."