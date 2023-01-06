Tip-1 diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı başvuruları başladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirdiğimiz şeker ölçüm cihazı yardımında başvurular başladı" dedi.

Bakan Yanık, kan şekeri seviyesinin normal seviyede seyretmesinin diyabet hastaları açısından önemli olduğunu, bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için şeker ölçüm cihazı yardımını hayata geçirdiklerini belirtti. Yanık, Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazı ile sensörlerinin en fazla 2 yıllık teminini sağlayacaklarını kaydetti. Şeker ölçüm cihazı yardımına başvuruların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacağını belirten Yanık, "Desteğimizi hızlı ve etkin bir şekilde çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile saha çalışmaları yaptık ve elde ettiğimiz veriler sonrasında programımızın çerçevesini belirledik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik şeker ölçüm cihazı yardımımızda başvurularını başlattık" dedi.