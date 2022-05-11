TİM Yasa Teklifi, Komisyon'da görüşülmeye başladı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, Komisyon'da başladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı Altunyaldız, Kanun Teklifi'yle, serbest bölgelerin dinamizmini artırmayı ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. İlk imza sahibi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Teklif ile ilgili Komisyon'a sunum yaptı.

İhracatçı birliklerin genel kurullarınca iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçlarının terkin edilebilmesi öngörülürken, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı'nca resen atama yapılabilmesi öngörülüyor. İhracatçı birliklerinin 'yedek akçe'lerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarının İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenmesi düzenleniyor.