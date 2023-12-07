TikTok Türkiye politika ve kural setini gözden geçiriyor

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, Türkiye'deki politika ve kural setini toplumun hassasiyetleriyle uyumlu hale getirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Ayrıca, TikTok'un Türkiye'de ödediği vergi miktarı da paylaşıldı.

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, "Canlı yayınlarla ilgili olarak; Türkiye'deki politika ve kural setimizi, son yaşanan hadiseler sonrasında toplumun hassasiyetleriyle uyuşacak şekilde yeniden gözden geçirme kararı aldık ve bu süreci başlattık." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan Gelen, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan görüntüleri anımsatarak, TikTok'un bu konuda yaptığı çalışmaların yetersiz olduğunu, içeriklerle ilgili daha hassas olunması gerektiğini söyledi.

Uysal, Türkiye'de ya da dünyada kaç milyon içeriğin kaldırıldığını ve bu içeriklerde nelere dikkat edildiğini sordu.

Gelen, TikTok'ta her ay bir milyarı aşkın ziyaretçi kitlesi ve içerik üretiminin gerçekleştiğini belirterek, Türkiye'deki kullanımlarının ise on milyonları bulduğunu aktardı. Çok ciddi sayıda içeriğin moderasyonunu yapmakla yükümlü olduklarını ifade eden Gelen, moderasyon ekibinin yüzde 4,5'lik kısmının Türkçe bildiğini açıkladı.

Bu kadar fazla içeriğin olduğu bir platformda müdahalelerde zaman zaman ek sürelere ihtiyaç duyduklarını anlatan Gelen, "İhlal edilen içeriklerin yüzde 98,54'üne daha kullanıcılar şikayet etmeden müdahale ediliyor. Türkiye'de 2023 yılının 9 ayında yaklaşık 16 milyon içerik kaldırıldı. Bu içerikler, toplumun kurallarını ihlal eden içerikler. Bu 16 milyon içeriğin 12 milyonu, moderasyon teknolojisi tarafından ihlal bulundurması gerekçesi ile otomatik olarak silinen paylaşım rakamlarına tekabül ediyor." diye konuştu.

"449 milyon lira vergi ödedik"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TikTok'un kapatılması yönünde kendilerine talepler geldiğini aktardı.

Yasaklamalara, kapatmalara, sansüre karşı olduklarını dile getiren Bursalı, kamu düzeni ve kişisel haklar konusunda ise bir düzenleme olması gerektiğinin altını çizdi.

Bursalı'nın, TikTok'un Türkiye'de ne kadar vergi ödediğini sorması üzerine Gelen, "2021 yılında 93 milyon TL'lik bir dijital hizmet vergisi vermiştik. Bu yıl 1 Ocak 2023 tarihinden 31 Ekim 2023 tarihine kadar 449 milyon lira dijital hizmet vergisi ödedik. Bunu da sanırım açıklayan ilk ve tek sosyal ağ sağlayıcı olduğumuzu düşünüyorum." bilgisini paylaştı.

Gelen, şikayet konusu olan platformdaki canlı yayınlar hakkında ise "Canlı yayınlarla ilgili olarak; Türkiye'deki politika ve kural setimizi, en son yaşanan hadiseler sonrasında toplumun hassasiyetleriyle uyuşacak şekilde yeniden gözden geçirme kararı aldık ve bu süreci başlattık." ifadesini kullandı.

"Canlı yayınlarda parayı alana da verene de kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik"

Emir Gelen, dijital platformlar üzerinden gündeme getirilen kara para aklama iddialarına ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

"TikTok, platformun, kara para aklama dahil olmak üzere herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanılması konusunda dile getirilen bütün iddiaları son derece ciddiye alıyor. Kara para aklamanın önlenmesi için bir birim geliştirdik. Bu birim, bahse konu iddiaları sürekli inceliyor. Geçtiğimiz yıl MASAK ile birkaç toplantımız oldu. Kara para aklanması ile mücadele etmek için programımızın güvenliğini artırmaya karar verdik. Canlı yayınlarda parayı alan ve parayı verene de bir kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik. Bunu da MASAK yetkilileri ile paylaştık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu, bize de çok zarar veriyor. Biz kesinlikle böyle bir şeye ne aracı olmak ne de böyle bir şeyle anılmak istiyoruz. Bu anlamda bizim sıfır toleransımız olduğunun altını çizmek isterim."

Gelen, başka bir soru üzerine, TikTok'un, yetki alanı içerisindeki ülkeler arasında şu anda Ürdün'de kısıtlı olduğunu belirtti.

(Bitti)