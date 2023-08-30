TikTok, Seçim Süreçlerinde Adaylara Avantaj Sağlıyor

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Kuş, TikTok'un seçim süreçlerinde adaylara avantaj sağladığını belirtti. TikTok'un genç kullanıcı tabanı ve kişiselleştirilmiş içerik ekosistemi sayesinde adaylar, hedeflerini genç seçmen kitlesine direkt olarak aktarabiliyor. TikTok'un eğlenceli içerik üretimine dayalı yapısı, adaylara önemli fırsatlar sunuyor. Adayların TikTok'u etkileşim ekosistemi ve içerik üretim dinamiklerini kullanmaları önem arz ediyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Kuş, TikTok'un kişiselleştirilmiş bir içerik ekosistemine ve genç kullanıcı tabanına sahip olduğunu belirterek, "Bu durum adayların hedeflerini genç seçmen kitlesine direkt bir biçimde aktarabilmesini sağlıyor." dedi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Oğuz Kuş ile Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, TikTok'un seçim süreçlerindeki kullanımına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Doç. Dr. Kuş, TikTok'un kendine özgü yapısı ve yüksek kullanıcı sayısıyla 2024 yerel seçimlerinde adayların dahil olması gereken dijital ortamların başında geldiğini söyledi.

Adayların eğlence ve samimiyet zemininde yükselen kullanıcı kültürü ve platformun içerik kişiselleştirme dinamiklerini buluşturabildikleri takdirde, seçim yarışında önemli bir avantaj elde edebileceğini vurgulayan Kuş, "Genç ve kararsız seçmenin kilit rolü bulunuyor. Sosyal medyada farklılaşabilmek için alışılmışın dışına çıkmak gerekiyor. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nde de duygusal mesajlar kilit bir rol oynadı." diye konuştu.

"Eğlenceli içerik üretimine dayalı platform, adaylara fırsatlar sunuyor"

Kuş, TikTok'ta üretilen ve doğrudan duygulara hitap eden kısa videoların, adayın lider imajını inşa edebilmesi için fırsatlar oluşturduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Platformun kişiselleştirilmiş bir içerik ekosistemine ve genç kullanıcı tabanına sahip olması, adayların hedeflerini genç seçmen kitlesine direkt bir biçimde aktarabilmesini sağlıyor. Özellikle eğlenceli içerik üretimine dayalı platform, bu yönüyle adaylara önemli fırsatlar sunuyor. Adayların TikTok'ta tek yönlü bir iletişim kurmak yerine platformun etkileşim ekosistemini ve kendine özgü içerik üretim dinamiklerini lehlerine kullanmaları önem arz ediyor.

Adaylara hitaben çekilen kullanıcı videolarına adayların görüntülü cevaplar vermesi, düet özelliğini kullanarak trendlere dahil olma ve diğer platformlardaki hashtag'e benzer şekilde TikTok'ta kullanıcıları bir noktada buluşturan seslerin etkin ve eğlenceli kullanımı önemli fırsatlar yaratabilir."

"TikTok, diğer sosyal medya platformlarının da gündemini belirliyor"

Doç. Dr. Ünlü de TikTok'ta görünürlük ve kullanıcı etkileşiminin ilişkili olduğuna işaret ederek, "Seçim yarışında adayların nitelikli etkileşimi elde etmek noktasındaki rekabeti yönetmeleri görünürlükleri açısından önemli. TikTok, genç nüfusun dijital gündemini belirlemek noktasında güce sahip. TikTok üzerinden paylaşılan kısa video içerikleri hızla yayılıyor ve Facebook, Instagram, Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarının da gündemini belirliyor." dedi.

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Türkiye'de siyasal lider ve partilerin TikTok özelinde ürettikleri içeriklerin yol gösterici yönü olduğunu vurgulayan Ünlü, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde TikTok paylaşımlarındaki söylemlerinde tutarlı bir yol izleyen Cumhur İttifakı, seçmen nezdinde de kabul gördü.??????? Adayların sosyal medya stratejilerini şimdiden belirlemeleri gerekiyor. Seçmene ulaştırılması hedeflenen içeriğin tutarlılık göstermesi ve her dijital platformun ruhuyla özdeşleşmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.