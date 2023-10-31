TİKA Başkanı Kayalar, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Gazze'de inşası ve donanımını TİKA'nın gerçekleştirdiği 180 yatak kapasiteli Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesine İsrail'in yaptığı saldırıya tepki göstererek, "Sürekli bakıma ihtiyaç duyan 80 kanser hastasına ve saldırılarda yaralanan diğer hastalara da hizmet veren hastanenin saldırıya uğraması kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

Kayalar, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze saldırıları ve Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.

"TİKA olarak Filistin'in yeri bizler için her daim ayrı olmuştur." ifadesini kullanan Kayalar, TİKA'nın 2005'ten bu yana Ramallah'ta, 2012'den bu yana ise irtibat ofisi ile Gazze'de projeler hayata geçirdiğini hatırlattı.

Kayalar, bugüne kadar Kudüs'ten Ramallah'a Gazze'den Eriha'ya 1000'in üzerinde hayata dokunan işi gerçekleştirmiş olmaktan da mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı.

Gazzelilerin 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Kayalar, "Saldırıların ilk gününden bu yana kendileri de Gazzeli olan kahraman yerel personelimiz, hayatlarını da ortaya koyarak yardımları ulaştırmaya gayret ediyorlar. Bu süreçte inşa ettiğimiz ve Filistin devletine teslim ettiğimiz bazı yapılar da İsrail saldırılarının hedefi oldu." ifadelerini kullandı.

Kayalar, "Gazze'de inşası ile donanımını gerçekleştirdiğimiz ve 2017'de teslim ettiğimiz Gazze Sağlık Bakan Vekilliği ve Gazze İslam Üniversitesi tarafından hizmet veren 180 yatak kapasiteli 'Filistin- Türkiye Dostluk Hastanesi', İsrail'in dün ve bugün hastaneye ve hastane yakınına gerçekleştirdiği saldırılar sonucu ciddi hasarlar görmüştür. Sürekli bakıma ihtiyaç duyan 80 kanser hastasına ve saldırılarda yaralanan diğer hastalara da hizmet veren hastanenin saldırıya uğraması kabul edilemezdir." mesajını paylaştı.

TİKA olarak tamamladıkları ve Filistinli otoritelere teslim ettikleri projelere dair gelişmeleri kurumlarla eşgüdüm içinde takip etmeye devam ettiklerini vurgulayan Kayalar, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistinli kardeşlerimiz için aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine dün akşam saldırı düzenlemişti.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasar meydana geldiğini söylemişti.

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017'de tamamlanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.