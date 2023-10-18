TİHEK: İsrail'in Gazze'de Hastaneyi Bombalaması İnsanlık Suçu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalaması sonucu yaşanan sivil ölümlerinin insanlık suçu olduğunu bildirdi. TİHEK, İsrail'in Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın ayrımı gözetmeden sivilleri hedef aldığını belirterek, yaşananların 'tüm dünyanın gözü önünde katliam' olduğunu ifade etti.

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalaması sonucu yaşanan sivil ölümlerinin insanlık suçu olduğunu bildirdi.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın ayrımı gözetmeden sivilleri hedef aldığı belirtilerek, yaşananların "tüm dünyanın gözü önünde katliam" olduğu belirtildi ve "Bu eylemler açıkça bir insanlık suçu oluşturmaktadır." denildi.

Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokollerine göre savaş esnasında dahi sivil bölgelerin hedef alınmaması gerektiği anımsatılan açıklamada, İsrail'in buna aykırı davrandığı kaydedildi.

Gazze'de yaşanan ve insanlık dramına dönüşen katliamın şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in tüm bu uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarını hiçe sayarak çocuk, yaşlı ve kadın demeden özellikle sivil bölgeleri hedef alması açıkça savaş suçu işlendiğinin göstergesidir. Gazze'de yaşanan ve bir insani drama dönüşen bu katliamı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumu İsrail'in bu canice eylemlerine karşı insan hakları ve insan onuru adına harekete geçmeye davet ediyoruz."