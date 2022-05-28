Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı - Haberler

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Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi ve Barış Köprüsü 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 104'ncü yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi ve Barış Köprüsü 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 104'ncü yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mtatsminda tepesinde yer alan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Televizyon Kulesi, Gürcistan hükümeti ve Tiflis Belediye Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 104. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kulenin yanı sıra Tiflis'in en önemli sembollerinden biri olan Barış Köprüsü'de Azerbaycan Bayrağının renkleriyle donatılırken, ışıklandırmalar Tiflis halkı ve ülkedeki çok sayıda turist tarafından büyük ilgiyle karşılandı. - TİFLİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Belediye Başkanlığı Azerbaycan Gürcistan Mayıs Politika Haberler

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