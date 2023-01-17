Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, perakende ticarette haksız ticari uygulamalara son verilmesine yönelik "torba kanun teklifi"nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Altunyaldız, günümüzde küresel çapta 400 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan kooperatiflerin sadece Avrupa'daki ekonomik büyüklüğünün 2 trilyona yaklaştığını söyledi.

Dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin, Avrupa'da ise her 5 kişiden 1'nin kooperatif ortağı olduğunu anlatan Altunyaldız, etkinliklerinin merkezine insanı koyan ve çalışmalarıyla piyasa başarısızlıklarını düzenlemeye yardımcı olan kooperatiflerin aynı zamanda daha büyük ve rekabetçi ticari girişimlere de imkan sağladığını belirtti.

Kooperatiflere ilişkin birçok önemli düzenlemenin yasalaşmasıyla işleyişin daha da güçlenmesinin sağlandığını ifade eden Altunyaldız, "Bugün görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan hükümlerle, kooperatiflere ilişkin bilgilerin dijital dünyanın bir gereği olarak elektronik ortama aktarılmasına yönelik süreçte mağduriyetlerin önüne geçiyoruz. Ticari uygulamalardaki haksızlıkların günümüz gelişmelerine uygun bir şekilde tanımlanarak, ortaya çıkabilecek haksızlıkların orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri kapsamında etkin bir şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor."

Perakende ticarete yönelik düzenlemeler

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'na göre verilen lisansların geçerlilik süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarıldığını, pandemi döneminde, 2020 yılında lisans geçerlilik süresi dolacak lisanslı depo işletmelerinin lisans geçerlilik sürelerinin de 1 yıl uzatıldığını söyledi.

Teklifle, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da değişikliklerin öngörüldüğünü aktaran Koçer, şu bilgileri verdi:

"Perakende sektöründe uygulamada karşılaşılan sorunların rekabet ilkelerinden vazgeçilmeden ortadan kaldırılmasını; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasında sürdürülebilir rekabet şartlarını tesis ederek daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasını ve alışveriş merkezlerinden en ufak perakende işletmelere kadar sektörün bir bütün olarak dengeli şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanmasını teminen; dağıtım kanalı içinde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde haksız ticari uygulama kavramı tanımlanmaktadır. Sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekil ve içerikleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi hususlardaki haksız ticari uygulamalar belirlenerek, haksız ticari uygulamada bulunulamayacağı hüküm altına alınmaktadır."

Komisyonda daha sonra, teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.