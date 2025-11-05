Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Komisyon'da ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye'nin ihracat yapabilmek için ithalat yapan bir ülke olduğunu, ihracat sektörlerinde ithal girdi oranının çok yüksek seviyede olduğunu savundu.

Geçen yıl 82 milyar dolar olan dış ticaret açığın 2026 yılında 96 milyar dolara yükseleceğini ifade eden Ösen, "Küresel ortam uygun olmasına rağmen bizim dış ticaret açığımız artıyorsa sorun çok açık, ara malı bağımlılığından kurtulamıyoruz. İthal girdi oranlarımızı azaltacak yatırımları yapmıyor, teşvik vermiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile Çin arasındaki ticarete de değinen Ösen, "2024 yılında Türkiye'nin Çin'e ihracatı 3,3 milyar dolar, Çin'in Türkiye'ye ihracatı ise 38 milyar dolar. Bu Rusya'dan alınan zorunlu enerji değil. İçeride üretemediğimiz ya da pahalıya ürettiğimiz ekipman ve ürünler. Çin sadece iç pazarı değil, Türkiye'nin dış pazarlarını da ele geçirmeye başladı." dedi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Türkiye'de 2,5 milyonun üzerinde iş yerinin faaliyette olduğunu, bu iş yerlerinin kazandıkları her 1000 liranın yaklaşık 450 lirasını vergi olarak devlete verdiğini ileri sürdü.

Devletin esnafın ticaretinde oluşacak maliyet, risk, zarar ile ilgilenmediğini iddia eden Olan, "Bir taraf tüm riskleri üstlenirken, diğer taraf hiçbir risk almadan kazanca ortak oluyorsa bu yapının adını adil, şeffaf, güvenilir olarak tanımlamak ne kadar doğrudur? Küçük esnaf, vergi yükü altında eziliyor. Büyük sermaye gruplarının aldığı vergi istisnaları ve teşvikler neden aynı oranda küçük esnafa yansıtılmıyor?" şeklinde konuştu.

"Esnaf ve sanatkarlarımızın AVM ve marketlere karşı rekabet gücü düşüyor"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ticaret Bakanlığının en önemli sorumluluklarının arasında tüketicilerin ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçmek, rekabet koşullarını adil kılmak ve vatandaşların simsarların eline düşerek zor durumda kalmasını engellenmek olduğunu kaydetti.

Tüketici ve üreticilerin hakkını gözetecek çalışmaları takdirle takip ettiklerini vurgulayan Osmanağaoğlu, "Olabildiğince güçlü, refah seviyesi zirveye yerleşmiş, ticaretin bütün paydaşlarını sahiplenmiş, istikrarını temin etmiş bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek için kaybedecek zamanımız yoktur." dedi.

Esnafın sorunlarını anlatan Osmanağaoğlu, basit usulden gerçek usule geçişi sağlayan vergi düzenlemesini de eleştirdi.

Düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle uygulanacağını aktaran Osmanağaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelir düzeyi sınırlı olan küçük esnafımız için ciddi ekonomik bir yük oluşturacağı açık olan bu düzenleme esnaflarımızı defter tutma, muhasebe ücreti ödeme ve düzenli beyanname verme gibi yükümlülüklerle karşı karşıya bırakacaktır. Bu gelişmenin sadece köydeki bakkalımızı değil kuyumcusundan imalatçısına, tüccarından inşaat ve tadilat sektörüne birçok sektörde etkisi olacağı muhakkaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın, sayıları her geçen gün artan AVM ve marketlere karşı rekabet gücü gün geçtikçe düşüyor ve bundan dolayı mağduriyet ortaya çıkıyor. Adil bir rekabet ortamının temini konusunda Bakanlığımızın sorumlulukları çerçevesinde aldığı önlemlerin şartlara uygun, özgün önlemlerle zenginleştirilmesi beklentilerimiz arasındadır."

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Enflasyon oranlarına değinen Usta, "Gerçek anlamda 'ülke' diyebileceğimiz hiçbir ülkenin enflasyonu bizden yüksek değil. Venezüella bile enflasyonu aşağı çekiyor." dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, son yıllarda Türkiye'de çok sayıda yabancı uyruklu insanın istihdam edildiğini, bu konuya bir çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışkan, yerli personelin özlük hakları, sigorta primleri ve çalışma saatlerinin kontrol altına alındığını, bu yüzden yerli eleman istihdam edilemediğini, birçok sektörde iş yerinin yanına konan konteynerlerde farklı ülkelerden gelen insanların istihdam edildiğini söyledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye'nin dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınını bir fırsata çevirmeyi başardığını, AK Parti hükümetlerinin icraatlarının görmezden gelinmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ök, küresel ticaret hacminin yavaşladığını, dış talepte ciddi anlamda daralmanın olduğu, jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde bile Türkiye'nin ihracatının arttığına dikkati çekti.

İhracatı sadece bir ticaret kalemi olarak değil, bağımsızlığın, üretim gücü ve istihdamın teminatı olarak da gördüklerine işaret eden Ök, şöyle konuştu:

"Son 20 yıllık süreçte 36 milyar dolardan bugün 270 milyar dolara gelen bir ihracatımız var. 2026 yılı için hedefimiz 282 milyar dolar. Yine 2002 yılında küresel ihracattan aldığımız pay yüzde 0,5 iken bugün bu oran yüzde 1,07'ye yükselmiş durumda. Bu çok büyük bir başarı çünkü yüzde 100 artış var. 224 ülkeye 15 bine yaklaşan farklı ürünlerle ihracat yapan bir ülke var. 2002 yılında 8 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken bugün bu ülke sayısı 50'nin üzerine geçmiş durumda. ve artık sadece 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapar hale gelmiş durumda. 2002'de buna baktığımızda bu sayı 5'ti. Yine Türkiye'nin toplam ihracatçı sayısı 26 binden 132 bine çıkmıştır. Bu firmalar farklı ülkelere Türk malını satıyor."