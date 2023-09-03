Ticaret Bakanı ve TOBB Başkanı Çıldır'da Sınır Kapılarını İnceledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Ayrıca, Türkgözü Sınır Kapısı'nın açılışını yapmak üzere Ardahan'a geldiler.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Çıldır'a gelerek Aktaş Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yeniden modernize edilen Türkgözü Sınır Kapısının açılışını yapmak için Ardahan'a geldiler. Açılış öncesi Çıldır'a uğrayan bakan Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç eşlik etti.

Bakan Bolat ve beraberindeki heyeti Çıldır'da Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu karşıladı. Beraberindeki heyetle birlikte Çıldır Aktaş Kapısına hareket eden bakan Bolat, Aktaş Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. Aktaş sınır kapısındaki faaliyetler hakkında Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek ve yetkililerden bilgiler alan bakan Bolat daha sonra Türkgözü Sınır kapısının açılışını gerçekleştirmek için beraberindeki heyetle birlikte Çıldır'dan ayrıldı.

Çıldır ziyareti çerçevesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından Çıldır ile özdeşleşmiş tediyeler takdim edildi. - ARDAHAN