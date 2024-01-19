Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu eşliğinde KKTC'de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, iki ülke arasındaki sıkı ilişkileri ve ortak hedeflerimizi daha da pekiştirdi. Bu ziyaret vesilesi ile iki ülke arasındaki iş birliğinin ve dayanışmanın güçlendirmesini önemli bulmaktayız ve Sayın Büyükelçimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.