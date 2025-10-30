Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Irak ile Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve beraberindeki heyetle birlikte Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya geldi.

Irak temasları kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, sınır ticaretinin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Tatar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik iş birliğine yeni bir ivme kazandıracak bu temasların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
