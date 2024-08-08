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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan Bolat, ziyaret sırasında dostluk ve işbirliği mesajları verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakan Bolat ziyaretle ilgili olarak, "Pakistan ziyaretimizde İslamabad Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Dost ve kardeş Pakistan ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirme kararlılığımız doğrultusunda çaba gösteren Büyükelçimiz Sayın Mehmet Paçacı ve Büyükelçilik personeline çalışmalarında başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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