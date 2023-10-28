Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Başbakanı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Mısır Başbakanı Sayın Mostafa Madbouli ile görüştü.

Bakan Bolat görüşmeye dair "Bölgelerinde sanayi ve üretimde en önemli güçlerden olan Mısır ile Türkiye arasında yeni işbirliği alanları geliştirmek için Mısır tarafının en üst düzeyde kararlılığını ifade ettiği görüşmede, biz de güçlü bağlarımızı her alanda ilerletmek için çalıştığımızı bir kez daha teyit ettik. İki ülkenin Devlet Başkanlarının verdikleri destek ve güçlü iradeleri ile iş insanlarımızın azimli çalışmaları, önümüzdeki süreçte ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da ileriye taşınabileceğinin göstergesidir" açıklamasını yaptı.