Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanı ile görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanı Datuk Armizan bin Mohd Ali ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanı Sayın Datuk Armizan bin Mohd Ali ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri, karşılıklı yatırımları ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirebilecek fırsatları ele aldık. İç ticaret, tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve rekabet alanlarında iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık. Dost ve kardeş ülke Malezya ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi.