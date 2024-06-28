Üye Girişi
Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyesi dernekler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bolat, iş birliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyesi dernekler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bolat başkent Lefkoşa'da Ekonomik Örgütler Platformu üyesi dernekler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bolat görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli iş dünyamızın büyük katkıları ile KKTC ile olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve KKTC'deki doğrudan yatırımlarımız 450 milyon dolara yükselmiştir. Ayrıca bugüne kadar KKTC'de 1,4 milyar dolarlık 114 proje üstlenilmiştir. Bu rakamlar ülkelerimiz arasındaki üst düzeyli iş birliğinin somut göstergeleridir" dedi.

"Yeni alanlarda işbirlikleri kurulması için somut adımlar atmaya devam ediyoruz"

İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Bolat, "Özellikle ticaretin çeşitlendirilmesi, yatırım fırsatlarının artırılması, e-ticaret başta olmak üzere karşılıklı ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi, yenilenebilir enerji başta olmak üzere yeni alanlarda işbirlikleri kurulması için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, elektronik ticarette KKTC firmaları için yeni olanaklar oluşturuyor, KKTC firmalarının üretim kalitelerinin artırılarak ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor, KKTC'deki firmaların uluslararası fuar ve sergilere katılımını destekleyerek, küresel piyasalarda tanınmalarını ve yeni pazarlara erişimlerini sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ve KKTC olarak, ekonomik iş birliğini derinleştirmek ve gelecekte daha büyük başarılara imza atmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kıbrıs Politika Ekonomi Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title