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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kanada İhracatı Teşvik Bakanı Mary Ng ile görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da Kanada İhracatı Teşvik Bakanı Mary Ng ile bir araya geldi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması, iş birliği alanlarının değerlendirilmesi konularını ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya temasları çerçevesinde Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın daveti üzerine geldiği İtalya'da temaslarını sürdürüyor. Bolat, Villa San Giovanni şehrinde Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ile görüştü. İki bakan, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ikinci Türkiye-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi, bu sayede iki ülke iş çevrelerinin bir araya gelerek potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirmeleri ile karşılıklı yatırımların artırılması konuları ele aldı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İtalya Kanada Dış Politika Politika Ekonomi Güncel Haberler

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