Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Gaziantep'te yeni bir zafer yaşayacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Gaziantep teşkilatı bir araya geldiği programda, "Gaziantep bugüne kadar bizim yüz akımız oldu. İnşallah önümüzdeki seçimlerde yeni bir zaferi inanıyorum ki hem Gaziantep'te hem de Türkiye'de tekrar yaşayacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Gaziantep'te AK Parti teşkilatı ile buluştu. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu başarı AK Parti teşkilatlarının kadrolarının başarısıdır"

1950'den bu yana 21 sene iktidarda kalabilen tek parti olduklarını söyleyerek başarının AK Parti teşkilatlarına ait olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Arkadaşlar, 1923'te Cumhuriyet'imiz kurulduktan sonra 1950'ye kadar o zaman tek parti yönetimi vardı. 1950'den sonra çok partili siyasi hayat başladı ve sadece iki parti vardı 1960'ların ortalarına kadar. Daha sonra tabii birçok siyasi partiler de kuruldu. Baktığımızda 1950'den sonra çok partili hayatta 21 sene iktidarda kalabilen hükümet edebilen başka bir parti olmadı. Bu büyük başarı başta liderimiz ve dünya lideri olan Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki AK Parti hükümetlerinin, AK Parti teşkilatlarının kadrolarının başarısıdır ve milletimizin de desteği ve duasıyla Rabb'imizin lütfuyla bu gerçekleşti" dedi.

"Gaziantep bizim yüz akımız oldu"

Gaziantep'in her seçimden başarıyla çıktığına vurgu yapan Bakan Bolat, her alanıyla yepyeni bir Türkiye kurulduğunu aktararak, "Gelecek için ne vaat ediyor, ne umut veriyor vatandaşımız bunlara bakarak oy veriyor. 21 senede 17 seçim zaferi bu saydığım faktörlerde Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti teşkilatlarının ve 2018'den beri de Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın, kardeşlerimizin birlikteliği ve bu faktörlerin hepsinde olumlu sonuçlar almasından kaynaklı. Sizler Allah rızası için alanda çalışıyorsunuz. Teşkilatlarımız bugüne kadar bu konuda gerçekten çok başarılı oldular. Gaziantep bizim yüz akımız oldu bugüne kadar. İnşallah önümüzdeki seçimlerde Rabbim yeni bir zafer hem Gaziantep'te hem de Türkiye'de başarılı olacağımıza inancımız tamdır. Yaptıklarıyla her alanda eğitimde, sağlıkta, enerjide, savunmada, adalette, gençlik için, çocuklar için engelliler için, kadınlar için, emekliler için sanayi, tarım, hizmetler için ve ulaştırma, altyapı, şehircilik ve her alanda yepyeni bir Türkiye kuruldu. İşte işimiz gereği birçok dünya ülkesini gezmek durumunda kalıyoruz bir kez daha ülkemizle ve ülkemizde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti kadrolarının yaptıklarıyla iftihar ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye lideriyle ve yönetimiyle sözü dinlenen konuma geldi"

İsrail-Gazze olaylarına tepki gösteren Bakan Bolat, bütün dünyanın bu gerçeği görüp uluslararası koruma altına alınması da büyük önem sarf etmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Bolat, Türkiye'nin uluslararası alanda söz sahibi olduğunu söyleyerek, "Yanı başımızda savaşlar yaşanıyor. Rusya, Ukrayna savaşı yeni bir dünya savaşı. Güneyimizde Filistin'deki mezalimi görüyorsunuz. Orada masum insanlar ve şehirler Gazze'de İsrail ordusu tarafından bombalanıyor, hedef gözetilmeksizin Gazze'nin yüzde 30 yıkıldı maalesef. Artık bütün dünyanın bu gerçeği görüp uluslararası koruma altına alınması da büyük önem sarf ediyor. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir askeri gücünüz ve güçlü bir siyasi yönetiminiz olursa dünyada sözünüz dinleniyor. Bugün Türkiye dünyada lideriyle, yönetimiyle sözü dinlenen, etkili, güçlü, saygın bir ülke konumuna ulaştı. Bugüne kadar 21 yıldan bu yana buna emek veren bütün teşkilatlarımızdan ve çalışmış bütün AK Partili kadrolardan Allah razı olsun diyoruz. Burada her zaman Gazişehir'in bize verdiği o büyük manevi güçle görevini yerine getirdi" şeklinde konuştu.

"İnşallah seçimde sizler de çok güzel bir haber bekliyoruz"

Gaziantep AK Parti teşkilatından ve Gaziantep halkından çok umutlu olduklarını söyleyen Bakan Bolat, "Büyük bir deprem felaketi yaşandı bölgemizde. Gaziantep'te bu deprem felaketinden ağır hasar aldı. Elli bir bin şehidimize Rabbim rahmet nasip eylesin ve mekanlarını cennet eylesin ama Gaziantep öyle güçlü bir şehir ki insanıyla, sanayisiyle, esnafıyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yapacak dirayette ve güçte. Bunu hepinizin gözlerindeki ışıkta görüyoruz. Buradan biz büyük bir enerji aldık. inşallah biz de bu enerji ve moralle daha çok çalışacağız. Hep birlikte burada Türkiye yüzyılındaki ateşi yazacağız. İnşallah seçimde sizler de çok güzel bir haber bekliyoruz" diye konuştu.

Teşkilatla buluşma programına Bakan Ömer Bolat'ın yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, AK Parti MKYK Üyesi Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çok sayıda partili katıldı. - GAZİANTEP