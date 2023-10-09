Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'i ziyaret edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-AB ikili ticari ve ekonomik işbirliği ile taraflar arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunmak üzere Brüksel'e gidecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Brüksel'i ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bolat, ziyaret kapsamında, Türkiye-AB ikili ticari ve ekonomik işbirliği ile taraflar arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik imkanları ele almak üzere Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Avrupa Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiser Paolo Gentiloni ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Bolat'ın, Avrupa Politika Merkezi'nde ve "Bruegel Konuşmaları Etkinliği" kapsamında Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin önemi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, her iki tarafa sunduğu fırsatlar ile küresel değer zincirlerinde yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde Türkiye-AB işbirliğinin güçlendirilmesi konularına ilişkin konuşma yapması öngörülüyor.

Öte yandan Bolat'ın, Türk iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.