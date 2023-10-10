Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) kamu ve özel sektörden temsilcilerle temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bolat, AB meseleleri üzerine çalışan European Policy Center'da bir toplantı gerçekleştirdi ve Türkiye-AB ticaret ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) kamu ve özel sektörden temsilcilerle temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin (AB) kamu ve özel sektöründen önde gelen temsilcilerle temaslarda bulunmak üzere Brüksel'deyiz. Ankara Anlaşması'nın 60. yılını kutladığımız 2023 yılında, Türkiye-AB ilişkilerini önemsiyor ve paydaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, AB meseleleri üzerine çalışan, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu European Policy Center'da (EPC) bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ile AB arasında ticaret alanındaki 'Pozitif Gündem' ve 'Gümrük Birliği'nin geliştirilebilecek yönleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.