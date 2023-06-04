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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle 'bismillah' diyerek çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle "bismillah" diyerek çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, paylaşımında, "Paydaşlarımız ile istişare içinde ülkemizin her bir ferdinin refahını artırmaya yönelik canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Duran - Politika

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