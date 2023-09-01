Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernizasyonu tamamlanan Ardahan Türközü Sınır Kapısı'nın açılışını yapmak ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernizasyonu tamamlanan Ardahan Türközü Sınır Kapısı'nın açılışını yapmak ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği valilikte şeref defterini imzaladı, Vali Hayrettin Çiçek ile makamında görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, İl Başkanı Ersin Yuılmaz ile görüşüp partinin il yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Bakan Bolat, daha sonra modernizasyonu tamamlanan Türkgözü gümrük açılış törenine katılmak üzere Posof ilçesine hareket edecek. - ARDAHAN