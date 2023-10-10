Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti ve AB ile ticaret başta olmak üzere temel gündem konuları hakkında brifing aldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Bakan Bolat, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, " Brüksel'deki temaslarımız kapsamında, AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ettik. Daimi Temsilciliğimizden AB ile ticaret başta olmak üzere temel gündem konularımız hakkında brifing aldığımız ziyarette, AB ile ilişkilerimize yönelik gelişme alanlarını değerlendirdik" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika