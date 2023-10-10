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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti ve AB ile ticaret başta olmak üzere temel gündem konuları hakkında brifing aldı.