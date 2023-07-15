Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 15 Temmuz bir hürriyet destanıdır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz'un bir hürriyet destanı olduğunu belirterek, şehitlere ve gazilere rahmet diledi ve vatanı savunmak için yollara düşen vatandaşlara teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz'un bir hürriyet destanı olduğunu belirterek, "Önce Vatan diyerek ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve bir an bile düşünmeden vatanı savunmak uğruna yollara düşen tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türk Milleti'nin bayrağına ve inancına sahip çıkmak şuuruyla, millet egemenliğinden başka bir gücü tanımayacağını dünyaya haykırdığı gün olduğunu bildirdi.

Bu hürriyet destanının Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı ve vatan sevgisinin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Bolat, geçmişten günümüze demokrasi, milli birlik ve milli değere canları pahasına sahip çıkan memleketin her bir evladını saygıyla selamladığını belirtti.

Bolat, bundan sonra da Türkiye'yi içten ve dıştan çökertmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız. 'Önce Vatan' diyerek ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve bir an bile düşünmeden vatanı savunmak uğruna yollara düşen tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmelerinde bulundu.