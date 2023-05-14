Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye'nin 2023-2028 dönemini kapsayacak yönetim bu sandıklardan çıkacak'

2028 dönemini kapsayacak yönetim bu sandıklardan çıkacaktır" dedi.

Bakan Mehmet Muş, aday gösterildiği Samsun'da İlkadım ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'nda 1039 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra diğer sandıkları gezen Muş, sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet etti. Muş, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

" Türkiye'nin 2023-2028 dönemini kapsayacak yönetim bu sandıklardan çıkacaktır"

Seçime katılım oranının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yaklaşık 30 günlük bir kampanya süresinden sonra bugün oy kullanma işlemleri başladı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kampanya süreci bir olgunluk içerisinde geçti. Bazı küçük olayların dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan Türkiye genelinde bir seçim geçiriyoruz. Seçimlere büyük bir katılım olduğunu gözlemliyorum. Vatandaşımızın ilgisi çok olumlu. Bu Türkiye'nin demokratik olarak aslında hangi seviyeye geldiğinin en önemli göstergesi. Büyük bir olgunluk içerisinde oylar kullanılıyor. İnşallah sandıklar kapandıktan sonra da aynı olgunluk içerisinde bu süreç tamamlanacaktır. Türkiye'nin 2023-2028 dönemini kapsayacak yönetim bu sandıklardan çıkacaktır. Milli irade tecelli edecektir. Şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.

Mehmet Muş'u oy kullanacağı okulda AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve parti teşkilatı da yalnız bırakmadı. - SAMSUN