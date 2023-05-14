Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da oy kullandı Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu, Samsun'un İlkadım ilçesinde kullandı.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Liman Mahallesi'ndeki Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokuluna geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Muş, 1039 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Muş, "Seçim süreci büyük olgunluk içerisinde geçti. Bazı küçük olaylar dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan Türkiye genelinde tamamladık bu süreci. Bugün itibarıyla da oy verme işlemi başlamış bulunmakta." dedi.

Seçime katılımın yüksek olduğuna işaret eden Muş, "Vatandaşımızın ilgisi çok olumlu. Bu, Türkiye'nin demokratik olarak aslında hangi seviyeye geldiğinin en önemli göstergesi. İnşallah sandıklar kapandıktan sonra da aynı olgunluk içerisinde bu süreç tamamlanacaktır. Türkiye'nin 2023-2028 dönemini kapsayacak yönetim bu sandıklardan çıkacak, milli irade tecelli edecektir. Şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.