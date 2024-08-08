Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Bakan Bolat görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi, derinleştirilmesi, yeni hedeflerle çok daha yukarılara çıkarılması için güçlü bir irade ve kararlılığa sahip olduklarını, özellikle ticaret ve yatırım alanında firmalarımıza tüm desteklerini vereceklerini ifade etti" dedi.

Görüşmede Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerin Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldıklarını ifade eden Bakan Bolat, "Bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik. Dost ve kardeş Pakistan ile ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacak şekilde ilerletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bolat, Türk ve Pakistanlı iş adamlarıyla bir araya geldi

Bakan Bolat, temasları kapsamında ayrıca Türk ve Pakistanlı iş adamları ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya Pakistan Yatırım ve Özelleştirme Bakanı Abdul Aleem Khan, Türk iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve iki ülke iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Bakan Bolat, Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na katıldı

Bakan Bolat, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na da katıldı. Bakan Bolat yaptığı açıklamada, "İş dünyasıyla yapılan toplantılarda Pakistan ile karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızın artırılması ve ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için iki ülke iş insanlarının görüşleri ve beklentilerini dinledik. Gıda, enerji, sağlık, lojistik, elektronik, makina ve altyapı gibi stratejik alanlarda iş birliği fırsatlarını ele alarak yeni projeler geliştirme ve 2023 yılında 1 milyar dolar seviyesini aşan ikili ticaretimizi daha da artırma konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İş dünyasıyla buluşmamızın iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine ve ticari fırsatları artıracağına olan inancımız tamdır" dedi. - İSLAMABAD