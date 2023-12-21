Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldiTicaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da

- Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldi Ticaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş adamları ile görüştü.

- Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da

BAKÜ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan- Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş adamları ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'da temaslarına başladı. Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş adamları ile bir araya geldi. Bolat, iş adamlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere görüşmeden ayrıldı.

Bolat, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Ajansı ile Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği'nin ortak organizasyonunda gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılacak. Forumun ardından Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek olan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile de bir görüşme gerçekleştirecek.