Ticaret Bakan Yardımcısı Ağrı Valiliği'ne ziyarette bulundu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ağrı Valiliği'ne ziyarette bulunarak, Vali Vekili Bülent Şimşek ile bir araya geldi.

Ağrı'ya gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ilk olarak Valilik binasına geldi. Burada Vali Vekili Bülent Şimşek ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Gürcan, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra makama geçen Gürcan, Vali Vekili Şimşek ile görüştü. Görüşmede, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Vali Vekili Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretten dolayı Bakan Yardımcısı Gürcan'a teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Gürcan ise, " Ağrı Valiliğini ziyaret ederek, Vali Vekili Sayın Bülent Şimşek ile bölgede yürütülen çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk. Kıymetli Vali Vekilimize nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. "dedi.

Gürcan, ziyaretinin devamında AK Parti İl Başkanlığı ile Ağrı Belediyesini ziyaret edeceğini ifade etti. - AĞRI