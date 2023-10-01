TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığını belirterek, "Ülke olarak teröre asla geçit verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, terör örgütlerinin bu topraklarda birlik ve beraberliği bozamayacağını ve hedeflerine hiçbir zaman ulaşamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak teröre asla geçit verilmeyecektir. Yapılan bu hain saldırıyı kınıyor, patlamada yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya başta olmak üzere, tüm emniyet teşkilatımıza ve hain saldırıdan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."