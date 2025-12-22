Haberler

'Terörsüz Türkiye' süreci rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi. CHP ve MHP temsilcileri, toplantının verimli geçtiğini belirterek ilerleyen günlerde komisyonun çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı'nın açıklama yapacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise verimli, uyumlu bir toplantı olduğunu söyleyerek, "Çarşamba yazım komisyonu bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Yıldız komisyonun süresinin uzatılacağını belirterek, perşembe günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nın yapılabileceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
