Terörsüz Türkiye Komisyonu Tarihi Belli Oldu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım 2025'te toplanacak. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MIT Başkanı sunum yapacak.
Terörsüz Türkiye Komisyonu yapılacağı tarih belli oldu.
Terörsüz Türkiye adıyla bilinen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım 2025 tarihinde Salı günü saat 15'te toplanacağı bildirildi.
Komisyon toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı ifade edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika