'Terörsüz Türkiye' komisyonu, 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı

'TERÖRSÜZ Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ' İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine, partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısı öncesi komisyonun koordinatör grup başkan vekilleriyle toplantı gerçekleştirdi. Ardından komisyon toplantısına geçildi. Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "5 Ağustos tarihinden bu yana yaptığımız çalışmalarımızda bu konuyla ilgili bütün çevreleri, kanaat sahiplerini dinleme imkanımız oldu. Bundan sonraki sürece ilişkin herhalde çok fazla toplanacağımız bir durum kalmadı. Özellikle bundan sonraki süreçte, 17'nci toplantıda ele alınan ve her biri fevkalade hayati öneme haiz olan gerek bakanlarımızın gerekse de MİT Başkanımızın bize yaptığı bilgilendirmeler çerçevesinde, o konuların ele alınması, daha sonraki sürece ilişkin bazı konuların açık bir şekilde burada net bir şekilde konuşulabilmesi, atılacak adımların konuşulabilmesi bakımından bundan sonra toplantının kapalı bir oturum şeklinde yapılmasını oylamaya sunacağım ve toplantıya devam edeceğiz" dedi.

'GİZLENEREK YAPILMASI DOĞRU DEĞİL'

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kapalı oturum için oylamaya itiraz etti. Emir, toplantıların şeffaf, açık ve halkın gözü önünde olması gerektiğini belirterek, "Nitekim komisyon çalışmalarına başladığımızda ve yönergemizi yazarken de 'kapalılık' kararının ancak komisyonun kararıyla olabileceğini belirttik. Özellikle şu ana kadar komisyonumuz 3 toplantıda kapandı. 3'ünde de MİT Başkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı burada görüşlerini, bilgilerini bizlerle paylaştılar. Biz de o toplantılarda, 'Devletin güvenliği ile ilgili önemli ve zaman zaman gizli kalması gereken bilgiler verilir' anlayışıyla olumlu oy verdik. Ancak Sayın Başkanın geçen hafta gündemde belirttiği gibi İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının kapalı bir toplantıda ve milletimizden gizlenerek yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bu konu teknik bir bilgilendirme olarak değerlendirilemez. Bu yüzden burada her siyasi partinin pozisyonunu açık bir biçimde ortaya koyması, milletin bunu izlemesini sağlaması önemlidir" diye konuştu.

'ÇÖZÜM FİKRİNİN SAHİBİYİZ'

Emir, İmralı'ya gidişin oylama usulü ile yapılması gerektiğini belirterek, "Ben bu anlayışla partimizin tutumunu komisyonumuzun dikkatine sunmak istiyorum. CHP olarak tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünü her zaman savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken; biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri üreten partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Meselenin Meclis çatısı altında kurulacak komisyon marifetiyle; milletten bir şey saklanmadan, şeffaflık çerçevesinde konuşulması, çözüm fikrinin sahibiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik Türkiye'yi inşa etme kararlılığıyla milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak komisyonda olmaya devam edeceğiz" dedi.

'KOLAY OLAN İLK ADIMLAR BİLE ATILMADI'

Sürece katkı sağlayacak dinlemelerin yapılması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Emir, "Komisyonda başkan bile olmadan sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı, daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi önemlidir. Toplum; kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa'nın İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması, demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz ve kolay olan ilk adımlar bile atılmadı. AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

'TÜRK MİLLETİNDEN GİZLEYECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise terör sorununun ekonomik, sosyal ve toplumsal eşitlik alanlarına büyük zararlar verdiğini söyledi ve sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elinde balyoz ile barışı yok eden her noktaya vurduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Komisyonda oylama yapılmalıdır. Komisyon çalışmalarının usul ve esasları bellidir. Buna göre kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar 5'te 3 çoğunluk, diğer hususlarda salt çoğunluk aranır. Bu oylamanın kapalı yapılmasından yanayız. Eğer açık yapılması iradesi de olursa buna da sonuna kadar saygı duyarız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumdan, Türk milletinden gizleyeceğimiz hiçbir şey yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Toplantı devam ediyor.