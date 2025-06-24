Terörsüz Türkiye için TBMM Zirvesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğini yaptığı zirvede Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi.

TBMM'deki zirvede, 'Terörsüz Türkiye' sloganı ile çıkılan yolda, komisyon kurulmasının, nasıl çalışacağının istişare edilmesi bekleniyor. - ANKARA