Terörsüz Türkiye için TBMM Zirvesi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldi. 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla yürütülecek çalışmalar ve komisyon kurulması istişare edildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğini yaptığı zirvede Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi.
TBMM'deki zirvede, 'Terörsüz Türkiye' sloganı ile çıkılan yolda, komisyon kurulmasının, nasıl çalışacağının istişare edilmesi bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika