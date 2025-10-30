Terörsüz Türkiye İçin Stratejiler Gelişiyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 16. toplantısının ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ikinci bölümünde ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bilgilendirmede bulunduğu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığı belirtildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı.

Komisyonun 16. toplantısının, Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu kapalı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Toplantının ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci bölümünde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgilendirmede bulunmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır." ifadesine yer verildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 5 Ağustos'tan beri yürütülen komisyon çalışmalarının başarıyla ilerlediğini, toplam 130 kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ve kanaat önderinin bilgi, fikir ve önerilerinin alındığını belirttiği aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütünün 26 Ekim'deki açıklamasının sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten TBMM Başkanı'mız, terör örgütünün sahadaki varlığını tasfiye ettiğinin Türkiye'nin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle komisyonun, atılacak adımları belirleyen bir çerçeveyi TBMM Genel Kurulu'na sunacağını vurgulamıştır. Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaşmasıyla dünyaya bir 'Türkiye modeli'nin sunulacağını ifade eden TBMM Başkanı'mız Kurtulmuş, bu modelin birçok ülkedeki çatışma çözümlerine ışık tutacağını belirtmiştir."

Öte yandan komisyonun 17. toplantısının tarih ve gündeminin daha sonra duyurulacağı bildirildi.