'Terörsüz bir Türkiye, siyasal bir kazanım değil; ekonomik, sosyal ve insani bir devrimdir'

"Terörsüz bir Türkiye, siyasal bir kazanım değil; ekonomik, sosyal ve insani bir devrimdir"

DİSİDER'den PKK'nın fesih ve silah bırakmasına tam destek

DİYARBAKIR - Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER), Terörsüz Türkiye çağrısının ardından PKK'nın fesih ve silah bırakmasını olumlu karşıladığını açıklayarak, "Terörsüz bir Türkiye, sadece siyasal bir kazanım değil; aynı zamanda ekonomik, sosyal ve insani bir devrimdir" dedi.

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Mahmut Biroğlu ve Mahmut Haluk Cengiz, Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Arancak'ın katıldığı bir toplantı ile PKK'nın fesih ve silah bırakması değerlendirildi. DİSİDER, olarak, ülkenin en büyük sorunlarından biri olan terör meselesinde tarihi bir eşiğin aşıldığını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Şeyhmus Akbaş, PKK'nın silah bırakma ve örgütsel varlığına son verme kararının, ülke için büyük bir fırsat, bölge için ise adeta yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti. Akbaş, "Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrıya verdiği güçlü destek ve nihayetinde Abdullah Öcalan'ın sürece olumlu yaklaşımıyla şekillenen bu gelişme, siyaset üstü bir kararlılığın ürünüdür. Bu birliktelik, milletimizin beklentilerine cevap vermiş ve terörün son bulması adına tarihi bir adım atılmıştır. Bölgemizde onlarca yıl boyunca süren çatışma ortamı; yatırımı, üretimi, istihdamı ve toplumsal huzuru derinden etkilemiştir. Artık barışın, huzurun ve kalkınmanın zamanı gelmiştir. Diyarbakır iş dünyası olarak bu yeni dönemi; üretimi artırmak, gençlerimize iş imkanı sunmak, kadınlarımızı üretime katmak ve bölgemizi refahın merkezi haline getirmek için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

DİSİDER olarak çağrıda bulunan Akbaş, "Geçmişin acılarıyla değil, geleceğin umuduyla yol almalıyız. Terörsüz bir Türkiye, sadece siyasal bir kazanım değil; aynı zamanda ekonomik, sosyal ve insani bir devrimdir. Bu kazanımı hep birlikte büyütmeli, sahip çıkmalı ve kalıcı hale getirmeliyiz. Bu sürecin ülkemize, milletimize ve özellikle de Diyarbakır'a barış, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni eder; bu tarihi adımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

(MAK-AKK-Y)