Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden mal varlıkları donduruldu

Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.