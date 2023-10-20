Terme Belediyesi 3. Gastrofest Gönül Bağı Festivali İsrail'in saldırıları nedeniyle ertelendi
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Terme Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan 3. Gastrofest Gönül Bağı Festivali, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle ertelendi. Festivalin gastronomi kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan tarihlerde, İsrail'in savaş hukukunu ihlal ederek Filistin'e uyguladığı insanlık dışı saldırılar nedeniyle ertelendiği açıklandı. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının kınandığı ve tüm devletlerin ve insanların bu çirkin saldırıya sessiz kalmaması gerektiği vurgulandı.
Terme Belediyesince düzenlenecek 3. Gastrofest Gönül Bağı Festivali'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Terme Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin gastronomi kültürünü tanıtmak için 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin İsrail'in savaş hukukunu ayaklar altına alarak Filistin'e uyguladığı insanlık dışı saldırılar nedeniyle ertelendiği belirtildi.
İsrail'in saldırılarının kınandığı açıklamada, tüm devletler ve insanlar bu çirkin saldırıya sessiz kalmamaya davet edildi.