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Terme Belediyesi 3. Gastrofest Gönül Bağı Festivali İsrail'in saldırıları nedeniyle ertelendi

Terme Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan 3. Gastrofest Gönül Bağı Festivali, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle ertelendi. Festivalin gastronomi kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan tarihlerde, İsrail'in savaş hukukunu ihlal ederek Filistin'e uyguladığı insanlık dışı saldırılar nedeniyle ertelendiği açıklandı. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının kınandığı ve tüm devletlerin ve insanların bu çirkin saldırıya sessiz kalmaması gerektiği vurgulandı.