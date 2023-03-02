Tepebaşı'ndan TBMM'ye ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deprem bölgesine desteğe giden ekip ve Belde Evi kursiyerleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deprem bölgesine desteğe giden ekip ve Belde Evi kursiyerleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem bölgesine giden Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi, aşevi ekibi, gönüllüler ve Belde Evlerinde depremden etkilenen vatandaşlar için kıyafet diken kursiyerler ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti. Başkan Ataç'a ziyarette CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de eşlik etti.

TBMM ziyareti çerçevesinde ilk olarak CHP Grup Toplantısını takip eden heyet, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi. Buluşmada Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ise deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve personeline teşekkür etti.

Grup Başkanvekillerinden Tepebaşı'na teşekkür

Ardından heyet, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ile bir araya geldi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gaziantep İslahiye ziyaretinde Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan aşevini ziyaret ettiğini belirterek "Deprem bölgesine en hızlı ulaşanlardan biri de Tepebaşı Belediyesi idi. Afetin ikinci günü İslahiye'de hemen sıcak yemek dağıtımına başladınız. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Ankara ziyaretinde Başkan Ataç, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, katılımcılarla ile birlikte Meclis'te hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ESKİŞEHİR