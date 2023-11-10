Tepebaşı Belediyesi'nde Atatürk Anma Töreni

Tepebaşı Belediyesi'nde düzenlenen 10 Kasım töreninde, belediye personeli Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 85'inci ölüm yıl dönümünde anarak heykeli önüne karanfiller bıraktı.

Tepebaşı Belediyesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Belediye önünde düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Valilik törenlerinde yer aldığı için katılamazken, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli, Tepebaşı Belediyesi Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencisi çocuklar ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesindeki gençler katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı söylendi ve katılımcılar, Ulu Önder'in heykeline karanfiller bıraktı. Bayrakların yarıya indirildiği törene, vatandaşlar da katılım sağladı. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki birimlerde görevli personeller de saat 09.05'te birim önünde Ata'mız için saygı duruşunda bulundu. - ESKİŞEHİR