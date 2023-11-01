Tepebaşı Belediyesi Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma Proje Yarışmasında Birinci Seçildi

Tepebaşı Belediyesi, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından düzenlenen 'Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma' konulu proje yarışmasında birinci seçildi. Belediye, Almanya'dan kardeş kent Treptow-Köpenick Belediyesi ile birlikte hibe almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye ) tarafından düzenlenen "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışmasında birinci seçildi. Tepebaşı Belediyesi, toplam bütçesi 56 bin Avro olan ödüllü yarışmada, Almanya'dan kardeş kent Treptow-Köpenick Belediyesi ile birlikte hibe almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile ödüller almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye ) tarafından Almanya ve Türkiye arasında yerel yönetim iş birliğini ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışmasının değerlendirme süreci sonuçlandı. Jüriden en yüksek oyu alan Tepebaşı Belediyesi, birinci seçilerek toplam bütçesi 56 bin Avro olan ödüllü yarışmada, Almanya'dan kardeş kent Treptow-Köpenick Belediyesi ile birlikte hibe almaya hak kazandı.

Yarışmada, Tepebaşı Belediyesi'nin, sürdürülebilirlik politikalarını takip etmek ve küresel amaçların yerelleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

Ödül töreni, 9 Kasım 2023 tarihinde, 16.00-19.30 saatleri arasında İstanbul Alman Başkonsolosluğu'nda düzenlenecek.